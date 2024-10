Ramón Díaz mostra otimismo com retorno de Talles Magno: 'Se recuperando muito bem'

O técnico Ramón Díaz, do Corinthians, mostrou otimismo quanto ao retorno do atacante Talles Magno após a derrota por 1 a 0 para o Flamengo, no Maracanã. O comandante disse que o jogador está se recuperando bem e projetou que em breve ele deve estar 100% para ajudar o Timão.

"Felizmente ele (Talles) está se recuperando muito bem, já para as próximas partidas com certeza terá alta. Estamos felizes porque ele está se recuperando bem, estamos tendo uma boa recuperação. Então na reta final esperamos ter a equipe completa", comentou Ramón em entrevista coletiva.

Talles foi diagnosticado com lesão de 2º grau no músculo posterior da coxa esquerda no dia 23 de setembro e vem se recuperando desde então. O atleta faz trabalhos com Alex Santana, que no começo de agosto teve a mesma lesão, mas de 3º grau, que costuma demandar mais tempo de reabilitação.

Quem preocupa é o volante Ryan, que tem suspeita de fratura no tornozelo e pode ser nova baixa no Corinthians para os próximos compromissos. O jovem se lesionou durante a derrota para o Flamengo e foi substituído no intervalo.

O Corinthians tem jogo importante já no próximo sábado, contra o Internacional, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem Romero, suspenso, o técnico Ramón Díaz terá que selecionar um novo parceiro de ataque para Yuri Alberto.

Enquanto Talles corre contra o tempo para ficar à disposição, Memphis Depay busca aprimorar diariamente não só a parte física, como o ritmo de jogo. O atleta holandês conviveu com suas primeiras críticas pelo Corinthians no último domingo, após a derrota por 3 a 1 para o São Paulo. O jogador entrou em campo no segundo tempo e pouco ajudou.