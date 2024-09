Durante a Live do Flamengo desta segunda (23), o colunista Rodrigo Mattos informou que Gabigol não está sendo cogitado para ser titular contra o Peñarol, no jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores da América.

Mattos disse que Gabigol só não viajou para o jogo contra o Grêmio, em que só reservas entraram em campo, por conta de uma fibrose. Esse é o motivo de ele ter treinado com os titulares, que ficaram no Rio, e não a possibilidade de ele ser titular no próximo jogo.

A informação que eu tenho [sobre o Gabigol] é que ele vai ser banco [contra o Peñarol]. Não vai ser titular. Ele treinou, vai ser opção, mas não treinou como titular. Ele entrou como uma opção, como pode entrar [no jogo]. Fez sentido ele ser opção [no treino e não contra o Grêmio]. Ele estava com essa coisa da fibrose, que não é uma contusão, mas que não faria sentido ir para o Sul. Ele fica preparado para o jogo mais importante. Mas vai muito pela mística, pelo que ele já fez pelo Flamengo no passado. Nada do que ele fez recentemente, mostra que ele é [a melhor opção].

Rodrigo Mattos

Flamengo: 'Gabigol ficará no banco contra Peñarol', informa Rodrigo Mattos

