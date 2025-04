Vôlei Renata faz jogo decisivo com o Joinville pela Superliga masculina, neste domingo

O Vôlei Renata entra em quadra neste domingo para tentar se manter vivo na Superliga masculina. Às 20h (de Brasília), os comandados do técnico Horacio Dileo enfrentam Joinville, no Centreventos Cau Hansen, no interior de Santa Catarina, pelo segundo jogo das quartas-de-final do torneio nacional.

No primeiro jogo, disputado no Ginásio do Taquaral, no último final de semana, o Vôlei Renata acabou superado, por 3 a 2. Desta forma, os campineiros precisam de uma vitória por qualquer placar na partida deste domingo, para forçar o terceiro jogo, que, se necessário, está marcado para a próxima quinta-feira, novamente no Ginásio do Taquaral.

ONDE ASSISTIR



O duelo terá transmissão do Sportv 2 e da VBTV, além da CBN Campinas.

"A mentalidade que segue é que a gente tem de ganhar dois jogos para classificar, independente do primeiro ter sido aqui ou lá. A gente sabe que tem de ganhar dois jogos e a situação continua essa. Agora, a gente tem que reverter essa situação desconfortável, mas acho que o nosso time está bem focado no que tem de ser feito. A gente formou um grupo de trabalho muito bacana e acho que essa união faz a diferença, todo mundo está muito focado no que importa de verdade", comentou o central Judson.

O Vôlei Renata aproveitou bem o período entre um jogo e outro. O elenco campineiro trabalhou durante a semana para minimizar a quantidade de erros e aprimorar as estratégias que serão colocadas em prática no domingo.

"Vai ser um jogo muito disputado, assim como foi o primeiro jogo. As equipes se estudam muito mais quando vai para a fase de playoffs, então o jogo fica muito marcado para os dois lados. O que vai valer é o ato de tentar algo diferente, de colocar aquele 1% a mais de cada jogador do time. Já estivemos em situações assim durante o ano, como na final do Campeonato Paulista contra o Suzano em que perdemos o primeiro jogo, então sabemos lidar bem com isso", revela Lukinha.

O Vôlei Renata embarcou para Joinville neste sábado. O técnico Horacio Dileo comanda mais dois treinamentos no Centreventos Cau Hansen antes do duelo.