Após susto, Ramon Carvalho, da Ponte Preta, sofre concussão, mas já está em casa

O volante Ramon Carvalho deu um susto nos torcedores presentes no Moisés Lucarelli, nesta segunda-feira, depois de levar um choque na cabeça e precisar ser substituído durante o duelo entre Ponte Preta e Chapecoense, pela 25ª rodada da Série B. De acordo com o boletim médico divulgado pela Macaca, nesta terça-feira, o jogador sofreu uma concussão, mas passa bem e já está em casa.

"O atleta Ramon está bem e já está casa. Ele apresentou uma concussão, sem lesões estruturais no cérebro ou fraturas. Ficou em observação no Hospital Renascença, em Campinas, onde foi feita a sutura do ferimento e exame de tomografia computadorizada. Ficará em repouso por 48 horas, sendo monitorado pelo Departamento Médico da Ponte Preta. Nesta quarta-feira, será novamente avaliado".

As informações são do médico Dr. Felipe Abreu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ? Ponte Preta (@pontepretaoficial)

Aos nove minutos do segundo tempo, Ramon Carvalho bateu cabeça com o zagueiro Bruno Leonardo, da Chapecoense. O meia acabou levando a pior e sofreu um corte na região do supercílio, além de aparentar ter ficado desorientado.

O jogador acabou sendo substituído, após ser atendido em campo.

A partida terminou com vitória da Chapecoense, por 2 a 0. Essa foi a sexta partida seguida sem vitória da Ponte Preta na Série B. A equipe ocupa a 14ª posição, com 29 pontos, apenas quatro acima da zona do rebaixamento. A Chape é a 18ª colocada, com 25 tentos.

A Ponte Preta volta a campo nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Ituano, pela 26ª rodada da Série B, no Moisés Lucarelli.