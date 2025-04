Transmissão ao vivo de Luqueño x Grêmio pela Sul-Americana: onde assistir

O Grêmio visita o Sportivo Luqueño hoje, às 21h30 (de Brasília), no Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai, pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025.

Onde assistir ao vivo? Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmite o jogo.

A vaga do Grêmio na Sul-Americana foi conquistada via Brasileirão 2024. O Tricolor foi o 14º colocado, com 45 pontos.

A equipe comandada por Gustavo Quinteros está no Grupo D. Godoy Cruz (ARG) e Clube Atlético Grau (PER) completam a chave.

Sportivo Luqueño x Grêmio -- Copa Sul-Americana 2025