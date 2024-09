Mbappé comenta retorno ao estádio do PSG: "Não espero muito da recepção"

França e Itália se enfrentam nesta sexta-feira, às 15h45 (de Brasília), no Parque dos Príncipes, pela primeira rodada do Grupo B da Liga das Nações. O jogo terá um significado especial para Kylian Mbappé, já que marcará seu retorno ao estádio do Paris Saint-Germain.

Mbappé defendeu o PSG por sete anos, mas ao fim de seu contrato, em junho deste ano, optou por não renovar. Seu destino para esta temporada acabou sendo o Real Madrid.

"O estádio é especial. Passei muitos anos aqui e tenho muitas lembranças. É o estádio que melhor conheço na minha carreira até este momento. Só tenho boas lembranças da minha família, dos jogadores. Não espero muito da recepção de amanhã. O mais importante é vencer e começar bem a Liga das Nações", disse o atacante.

A saída de Mbappé do Paris Saint-Germain acabou sendo um tanto quanto conturbada, mas o jogador revelou não ter magoas de seu antigo clube. Ele ainda comentou sua adaptação no Real Madrid.

"Só tenho boas lembranças do PSG. É um clube que me deu tudo. Tive sete anos maravilhosos. A realidade é que desejo o melhor a eles", falou.

"Estou muito feliz por estar no Real Madrid. Tudo está funcionando muito bem. Meu desempenho está melhorando aos poucos. Eu marquei, então as coisas estão funcionando", acrescentou.

Após o jogo contra a Itália, a França terá outra pedreira: a Bélgica. O jogo está marcado para a próxima segunda-feira, às 15h45, no Parc Olympique Lyonnais, em Lyon.

Além de Itália, Bélgica e a própria França, o Grupo B da Liga das Nações ainda conta com a seleção de Israel.