Juventude x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do jogo válido pela Copa do Brasil

O Corinthians visita o Juventude no Alfredo Jaconi nesta quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O Timão chega para o duelo após eliminar o Grêmio nas oitavas de final. Com dois empates por 0 a 0, a equipe de Ramón Díaz levou a melhor nas penalidades máximas e avançou de fase.

O Corinthians, porém, tem como foco a disputa do Campeonato Brasileiro, já que não vence na competição há seis jogos e se encontra na zona de rebaixamento, com apenas 22 pontos. Na último domingo, o Timão perdeu por 1 a 0 para o Fortaleza na Arena Castelão.

Para o duelo em Caxias do Sul, o Corinthians pode ter duas novidades importantes. O volante José Martínez e o atacante Héctor Hernández estão registrados no BID e ficam à disposição da comissão técnica.

Como baixa, o Corinthians segue sem contar com o volante Alex Santana (lesão no músculo posterior da coxa esquerda). Diego Palacios, Maycon e Ruan Oliveira seguem em recuperação de lesão grave no joelho.

Já o Juventude garantiu classificação para as quartas de final tendo eliminado o Fluminense (vitória por 3 a 2 na ida e empate por 2 a 2 na volta). A equipe do técnico Roger Machado vem de derrota por 2 a 1 para o Atlético-GO pelo Campeonato Brasileiro.

A agremiação do Sul tem alguns desfalques para o duelo. Os laterais Gabriel Inocêncio e João Vitor, e o atacante David da Hora não vão poder entrar em campo, pois disputaram a Copa do Brasil por outras equipes. Já Thiaguinho sofreu uma lesão na coxa e Jadson está suspenso por acúmulo de cartões amarelos.

Por questões físicas, os zagueiros Lucas Freitas e Rodrigo Sam, o lateral Ewerthon, o volante Luis Mandaca, e os atacantes Gabriel Taliari e Gilberto devem seguir como baixas.

A boa notícia para o técnico Jair Ventura é que o volante Ronaldo foi inscrito no BID e pode fazer sua estreia.

A volta da eliminatória está marcada para a noite do dia 11, na Neo Química Arena.

FICHA TÉCNICA



JUVENTUDE X CORINTHIANS

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)



Data: 29 de agosto de 2024, quinta-feira



Horário: 20h (de Brasília)



Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli Da Silva (MG)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Victor Hugo Imazu Dos Santos (PR)



VAR: Igor Junio Benevenuto De Oliveira (MG)

JUVENTUDE: Gabriel Vasconcelos; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Luis Oyama, Dudu Vieira e Nenê; Erick Farias, Marcelinho (Lucas Barbosa) e Carrillo



Técnico: Jair Ventura

CORINTHIANS: Hugo Souza; Cacá, Gustavo Henrique e Félix Torres; Fagner, Raniele, José Martínez e Hugo; Igor Coronado, Talles Magno e Yuri Alberto



Técnico: Ramón Díaz