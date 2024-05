Técnico do Palmeiras, Abel parabeniza Lando Norris por 1ª vitória na Fórmula 1: "Que venham mais"

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, parabenizou Lando Norris, piloto da McLaren, que conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1 ao vencer o GP de Miami no último domingo. Além de fazer uma publicação em seu Instagram desejando mais conquistas para o piloto, o treinador comentou que acompanhou o início da corrida antes da vitória do Palmeiras sobre o Cuiabá, na Arena Pantanal.

"Até antes de irmos para o aquecimento, até acontecer aquela confusão toda que beneficiou Lando e ele passou para o primeiro lugar. Depois deixei de ver, mas fiquei curioso para saber o que tinha acontecido no fim. Vocês sabem que gosto de esportes motorizados, gosto muito de Fórmula 1 e acompanho o Lando Norris pela ligação que aconteceu no ano que eu cheguei. No primeiro jogo que ele assistiu, ganhamos de 4 a 0 e ele é o número 4", disse o treinador em entrevista à TV Palmeiras.

No último domingo, Norris largou na quinta colocação, mas superou o holandês Max Verstappen, da Red Bull, que largou na pole, e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar.

"Fico feliz por ele. Como dizia o saudoso Ayrton Senna, vai ter que dar, um dia vai ter que dar. E deu hoje. Foi o primeiro. Fico feliz porque sei o quanto tem que se dedicar, renunciar, o que tem que fazer para chegar a esse nível e seguramente que ele já queria há muito tempo esse troféu. Temos uma conexão do verde. Ficamos amigos e ele me mandou uma mensagem, privada quando ganhamos o Paulistão. Aqui fica um grande abraço de alguém que o admira pela dedicação e emprenho que ele tem. Que seja a primeira de muitas. Eu e os palmeirenses estaremos torcendo por ele", celebrou Abel.

Palmeiras e Lando Norris tem uma ligação desde 2021, quando o piloto assistiu a seu primeiro jogo do Verdão no Allianz Parque. Na ocasião, como citado por Abel Ferreira, a equipe comandada por português venceu o Atlético-GO por 4 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.

Em 2022, o piloto também viu o jogo entre Palmeiras e América-MG, ocasião em que o Verdão venceu por 2 a 1, também pelo Brasileirão. No ano passado, Lando Norris foi para o desfile dos pilotos, antes do GP de Interlagos, usando a camisa do Palmeiras.