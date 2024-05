'Seu Madruga', funks das antigas e quase gafe: o que rolou no UFC Rio

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O UFC Rio aconteceu na noite de ontem (4), e teve algumas curiosidades: de lutador chamado de "Seu Madruga", a funk das antigas, passando por uma gafe em anúncio no octógono.

O que aconteceu

Vinc Pichel foi chamado de "Seu Madrugada" pelos torcedores brasileiros. O lutador norte-americano protagonizou a segunda luta da noite contra o brasileiro Ismael Bonfim, e ganhou o apelido devido ao bigode que ostenta.

Funks das antigas embalaram a ala feminina do UFC 301. Dione Barbosa entrou ao som dos famosos "baile de corredor" , enquanto Iasmin Lucindo entrou sob "Eu só quero é ser feliz", de Cidinho e Doca.

Teve Madonna em Copacabana e na Barra da Tijuca. Após a vitória de Iasmin Lucindo e antes do duelo de Joanderson Brito, o DJ colocou uma música da "Rainha do Pop", que fazia show na zona sul do Rio.

O famoso mestre de cerimônia Bruce Buffer quase cometeu uma gafe. Depois do triunfo de Anthony Smith, ele começou a falar o nome do brasileiro Vitor Petrino ao anunciar o vencedor, mas logo se corrigiu. Buffer, inclusive, foi uma das estrelas da noite, com diversos pedidos de fotos dos torcedores.

Vinc Pichel, lutados dos Estados Unidos, no UFC Rio Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Encontro de brasileiros na sala de coletiva e brincadeira. Caio Borralho e Michel Pereira se cruzaram na sala de coletiva de imprensa. Borralho, ao falar com os jornalistas, tirou uma foto com um chapéu que pertence a uma repórter. Michel brincou: "Virou caubói?", e Borralho respondeu: "Caubói nerd", em referência ao The Fighting Nerds, nome da equipe à qual pertence.

Alex Poatan causou frisson entre os fãs de MMA. O lutador brasileiro foi assistir ao UFC 301 e foi bastante tietado em uma das áreas da Farmasi Arena.