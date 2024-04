Arsenal sofre, mas vence clássico contra o Tottenham e se mantém na liderança do Inglês

O Arsenal venceu o clássico contra Tottenham por 3 a 2, neste domingo, no Tottenham Hotspur Stadium, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês. Hojberg (contra), Saka e Havertz marcaram os gols dos visitantes. Romero e Son balançaram as redes para os donos da casa.

Com a vitória, o líder Arsenal abriu quatro pontos de vantagem do Manchester City, segundo colocado com 76 pontos. A equipe de Mikel Arteta se mantém na ponta por mais uma rodada.

O Tottenham voltou a sofrer uma dura derrota pelo Inglês, já que perdeu na última rodada para o Newcastle por 4 a 0. Quinto colocado com 60 pontos, o time desperdiçou a oportunidade de encostar no Aston Villa, que ocupa a quarta colocação.

O Arsenal volta a campo no próximo sábado, contra o Bournemouth, pelo Campeonato Inglês. O Tottenham tem pela frente mais um clássico, dessa vez contra o Chelsea, nesta quinta-feira, pela mesma competição.

O Arsenal abriu o placar aos 15 minutos da etapa inicial. Após cobrança de escanteio, Hojberg, do Tottenham, desviou de cabeça contra o próprio patrimônio e marcou o primeiro gol dos visitantes.

Após o gol sofrido, o Tottenham conseguiu empatar a partida aos 22 minutos. O zagueiro Van de Ven aproveitou rebote de chute e mandou para o fundo das redes. No entanto, após revisão, o VAR confirmou impedimento do defensor e o lance foi anulado.

Com isso, o Arsenal se animou e, cinco minutos depois, ampliou o marcador. Saka recebeu lindo lançamento de Rice, invadiu a grande área, limpou a marcação e bateu de pé esquerdo no canto para anotar o segundo gol da equipe.

Abalado em campo, o Tottenham viu o Arsenal chegar ao terceiro gol ainda no primeiro tempo. Aos 38 minutos, Rice cobrou escanteio na cabeça de Havertz, que subiu sozinho na pequena área e ampliou o placar para os visitantes.

O Tottenham voltou melhor para o segundo tempo e conseguiu descontar aos 19 minutos. O zagueiro Romero disparou ao ataque e aproveitou erro do goleiro Raya para marcar o primeiro gol dos donos da casa.

No final da partida, aos 41 minutos, o Tottenham chegou ao segundo gol. Son, em cobrança de pênalti bem batida, colocou de vez os donos da casa no jogo.

Todavia, o gol pouco importou. O Arsenal soube se segurar e saiu de campo com os três pontos.