Thiago Monteiro vence Kecmanovic no tie-break e avança às oitavas do Aberto de Roma

Thiago Monteiro, número 106 do mundo, está nas oitavas de final do Aberto de Roma. Neste domingo, o brasileiro venceu o sérvio Miomir Kecmanovic (58º), por 2 sets a 1 (6/2, 4/6 e 7/6), em jogo que foi para o tie-break. O cearense conseguiu salvar um match point para ficar com a vitória.

É a primeira vez na carreira que Thiago Monteiro se classifica às oitavas de final de um Masters 1000. Agora, aguarda o resultado do duelo entre o chinês Zhang Zhizhen (56º) e o norte-americano Ben Shelton (14º).

Para conquistar a classificação às oitavas, Thiago teve que passar por cinco adversários. O brasileiro entrou na competição ainda nas qualificatórias.

Thiago foi superior durante todo o primeiro set, errando menos que Kecmanovic. O brasileiro fechou a primeira etapa do confronto com vitória por 6 a 2. O sérvio, no entanto, melhorou no segundo set, empatando a partida e levando o duelo para o terceiro set.

Em uma disputa equilibrada, Thiago Monteiro conseguiu salvar um match point no tie-break. No erro de Kecmanovic no último ponto, o cearense ficou com a vitória e com a classificação.