Seleção Brasileira de ciclismo de estrada terá reforços para o Campeonato Pan-Americano

A Seleção Brasileira de ciclismo de estrada estará reforçada por atletas com experiência europeia para a disputa do Campeonato Pan-Americano, que acontecerá entre os dias 20 e 26 de maio, na cidade de São José dos Campos (SP). Nicolas Sessler, que defende a equipe filipina Victoria Sports Pro Cycling, e Ana Vitória Magalhães, da equipe espanhola Bepink-Buongianni, ambos estão atualmente baseados no exterior.

A equipe nacional terá 30 atletas distribuídos nas categorias Elite Masculino, Elite Feminino, Sub-23 Masculino, Júnior Masculino e Júnior Feminino para competir em provas de Contrarrelógio Individual e Resistência.

A convocação brasileira conta com:

Elite masculino

Nicolas Sessler (Victoria Sports Pro Cycling)



João Pedro Rossi (Swift Carbon)



Igor Molina (Pindamonhangaba Cycling Team)



Diego Mendes (Soul Cycles - Santos)



André Gohr (Taubaté Cycling Team)



Kleber Ramos da Silva (Pindamonhangaba Cycling Team)

Suplentes:



Caio Godoy (Indaiatuba Cycling Team)



Cristian Egidio (Taubaté Cycling Team)



João Marcelo Gaspar (AGI Cycling)

Elite feminino

Ana Vitória Magalhães (Bepink-Buongianni)



Wellyda Rodrigues (Pindamonhangaba Cycling Team)



Ana Paula Polegatch (Indaiatuba Cycling Team)



Marcela Toldi (Indaiatuba Cycling Team)



Taise Maiara Benato (Avaí F.C./FME Florianópolis)



Carolina Bilato (Soul Cycles - Santos)

Suplentes:



Thayná Araujo (Soul Cycles/Santos)



Alice Tamirys de Melo (ABEC / Rio Claro)



Luciene Ferreira da Silva (Pindamonhangaba Cycling Team)



Larissa Castelari (São José Ciclismo)

Sub23 masculino

Gabriel Sousa Silva (Maia/ Portugal)



Otávio Augusto Gonzelli (Swift Carbon Pro Cycling)



Pedro Freitas (Indaiatuba ERT Cycling Team)



Victor César de Paula (Valverde Team)



Vinicius Silva (São José Ciclismo)



Werik Kaua (Valverde Team)

Suplentes:



Vitor Eduardo Pompeu (Soul Cycles Santos)



Andrey Braguini (Kelly Simoldes)



Pedro Henrique Kunst (Taubaté Cycling Team)

Junior masculino

Miguel Bessani Vieira (Ciclismo Rio do Sul)



Luis Fernando Bonfim de Almeida (Dantas Bikes)



Guilherme Assis Moreira Lino (Landeiro KTM ACR Roriz Cycling Academy)



Matheus Constantino (Associação Ciclística Rolandense)



Lucca Marques (ERT Indaiatuba)



Matheus Eduardo Franciscon (Clube Maringaense de Ciclismo)

Suplentes:



Vítor Gabriel Tofanini (Santa Barbara d'Oeste)



Rodrigo Garcez Júnior (Acivas)

Junior feminino

Catherine Ehrnann Vieira (Associação Ciclística Rolandense)



Ana Laura Santos de Queiroz (Avulso - Goiás)



Maria Eduarda de Jesus Nasi (São José dos Campos)



Kawani Sofia de Oliveira Carneiro (Avulso - Pernambuco)



Maria Eduarda da Silva (Joinville Ciclismo)



Joelma Ferreira (Joinville Ciclismo)

Suplentes:



Ana Carolina Esteves Pavão (São José dos Campos)



Livia Martins (SF Rancing)

Comissão Técnica:

Antônio Carlos Silvestre - Técnico / Elite masculino



Claudio Diegues - Técnico / Elite feminino



Marcelo Donnabella - Técnico / Sub23 masculino



Carlos Martinelli - Técnico / Junior masculino e feminino

Programação

A programação terá provas de Contrarrelógio Individual e Estrada. No CRI, as disputas serão em um circuito de 10,7, com largada e chegada ao lado a Arena Farma Conde. Já as de Estrada utilizarão o circuito (Junior, masculino e feminino), e as estradas de região. No último sábado, o Campeonato Paulista de Estrada serviu de evento teste e utilizou parte do percurso do Pan e teve bastante êxito.

As disputas e percursos estão assim previstos: 21/05 - Contrarrelógio Individual - Júnior Masculino (25,4 km) e Feminino 14,7 km), Sub 23 Masculino (36,1 km) e Elite Feminino (24,4 km); 23/05 - Contrarrelógio Individual - Elite Masculino (36,1 km); 23/05 - Estrada - Junior Masculino (107 km) e Feminino (64,2 km); 24/05 - Estrada - Sub 23 Masculino (163, 2 km; 25/05 - Estrada - Elite Feminino (115 km); e 26/05 - Estrada - Elite Masculino (208,1 km)