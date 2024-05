Messi critica nova regra da MLS para evitar cera: "Não dará certo"

Durante o jogo entre Montréal e Inter Miami, Lionel Messi teve de deixar o campo por cerca de dois minutos.

É que uma nova regra da MLS, criada para impedir a cera, um jogador que recebe atendimento precisa ficar fora por esse período.

Messi havia sofrido uma entrada dura de George Campbell pouco antes.

As câmeras da transmissão flagraram quando o argentino reclamou da medida.

"Se criam esse tipo de regras, não dará certo", disse ele.

Las nuevas reglas de #MLS obligan a que si el equipo médico entra a asistir a un jugador, este permanecerá fuera del campo 2 mins. #Messi ha dicho a la cámara "con este tipo de reglas, mal vamos".



Se equivoca: con esta regla los jugadores pierden menos tiempo fingiendo lesiones. pic.twitter.com/pSCqaStoqf -- Jaime Ojeda (@jaimeor96) May 12, 2024

O jogo

O Inter Miami começou perdendo para o Montréal por 2 a 0. O jogo aconteceu no Estádio Saputo, no Canadá, pela 12ª rodada da MLS.

Na marca de 43 minutos do primeiro tempo, Rojas diminuiu a vantagem com um golaço de falta. O chute de esquerda passou pelos três jogadores da barreira e foi parar no ângulo.

Luis Suárez empatou três minutos depois, nos acréscimos da primeira etapa. Já no segundo tempo, Cremaschi virou para o time de Miami e a partida terminou 3 a 2.