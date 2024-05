Corinthians vira no final, vence São Paulo em Itaquera e mantém invencibilidade no Brasileiro feminino

O Corinthians segue invicto no Campeonato Brasileiro Feminino. Neste domingo, o Timão venceu o São Paulo por 3 a 2, na Neo Química Arena, pela décima rodada. Jheniffer abriu o placar do Majestoso para o Timão. Mariana Santos e Bia Menezes viraram para o Tricolor Paulista. No final, Vic Albuquerque e Jaqueline deram a vitória ao Alvinegro.

O Timão permanece na liderança da competição com 28 pontos e segue invicto com nove vitórias e um empate em dez jogos. Com a derrota, o São Paulo continua na quarta colocação da competição com 17 unidades.

O Corinthians volta a campo apenas no próximo sábado, quando enfrenta o Real Brasília, pelo Brasileiro. O São Paulo encara o Flamengo, no dia 20, pela mesma competição.

VIRA, VIRA, VIRA, VIROOOOOOOOOU!! A MAGIA ACONTECENDOOOOOOO. GOL DELA, VIC ALBUQUERQUE! pic.twitter.com/U5kHxjackB ? Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) May 12, 2024

O Corinthians abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo. Jheniffer aproveitou sobra depois de dividida, cortou a marcação e bateu forte com o o pé esquerdo para vencer Carlinha e marcar o primeiro do Timão no clássico.

O São Paulo voltou mais ligado para a segunda etapa e, aos cinco minutos, empatou o confronto. Dudinha levantou a bola na área e encontrou Mariana Santos, que cabeceou por cima de Kemelli para deixar tudo igual. O gol teve um dedo do técnico Thiago Viana, que colocou a atacante em campo no intervalo, no lugar da volante Maressa.

A virada tricolor veio aos 21 minutos. Bia Menezes ganhou a bola na intermediária e disparou em direção à área. A lateral acertou um lindo chute com o pé esquerdo e marcou um golaço para o São Paulo em Itaquera.

Após a virada, o São Paulo fechou os espaços e procurou se defender. No entanto, o Corinthians, após tanto pressionar, empatou a partida aos 48 minutos. Vic Albuquerque, que tinha acabado de entrar, aproveitou bate rebate na área e bateu para estufar as redes são-paulinas. Logo depois, Jaqueline finalizou de dentro da área e virou a partida para os donas da casa.