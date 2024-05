Isaquias conquista mais um ouro na Copa do Mundo de canoagem e passa a focar nas Olimpíadas

Isaquias Guimarães Queiroz brilhou durante a madrugada deste domingo. Ele conquistou mais uma medalha de ouro na Copa do Mundo de canoagem, disputada na Hungria, desta vez na prova do C1M1000m, categoria que estará em disputa nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, com um tempo de 3min45s84,

"Eu estou muito feliz, eu achei uma prova muito legal, bem pegada ali no começo, mas bem controlada e no final deu para abrir vantagem em relação aos meus adversários. Como eu sempre falei, o nosso objetivo é Paris, não era essa Copa do Mundo, aqui é um ponto chave para saber como está o nosso trabalho para continuar os treinamentos no Brasil", disse.

No último sábado, Isaquias já havia conquistado o ouro na disputa do C1M500m, prova que não é olímpica. Esta foi a primeira competição internacional em que o brasileiro disputou nesta temporada. Agora, o foco é para os Jogos Olímpicos Paris 2024.

Isaquias não foi o único brasileiro que conquistou uma medalha na Hungria. A dupla Gabriel Assunção Nascimento e Mateus Nunes Batos do Santos ganhou o bronze no C2M1000m, categoria que saiu do programa olímpico em Tóquio e foi substituída pela distância dos 500 metros para Paris.

Gabriel e Mateus completaram a prova com um tempo de 3min37s25. Eles são tidos como esperança do futuro da canoagem brasileira.

"Eu estou muito alegre em ficar em terceiro lugar, é importante essa experiência pra gente e ainda mais voltar com uma medalha no peito", falou Mateus.