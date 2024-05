Fluminense busca encerrar jejum de cinco anos contra o São Paulo

Embalado pela vitória sobre o Colo-Colo, no Chile, pela Copa Libertadores, o Fluminense mira uma reação no Campeonato Brasileiro. Para isso, vai ter de encerrar um jejum de cinco anos contra o São Paulo, adversário desta segunda-feira, às 20h (de Brasília), na casa do rival.

O Fluminense não vence no Morumbis desde 2019, quando fez 2 a 0, com gols de Digão e Marcos Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Na época, o técnico do Tricolor Paulista era Fernando Diniz, que voltou para o Flu em 2022 e fez história no Rio de Janeiro.

De lá para cá, o Fluminense enfrentou o São Paulo fora de casa quatro vezes - perdeu dois jogos (por 1 a 0 em 2023 e por 3 a 1 em 2020) e empatou os outros dois (2 a 2 em 2022 e 0 a 0 em 2021).

Em um recorte maior, o retrospecto do Fluminense em São Paulo mostra mais empates. Nos últimos dez jogos no Morumbis contra o Flu, o Tricolor Paulista venceu três vezes, contra dois triunfos dos cariocas. Assim, o duelo teve cinco empates.

Agora, vencer o rival no Morumbis é importante também para o Fluminense dar resposta no Brasileirão. O time de Fernando Diniz vem de dois tropeços, na derrota para o Corinthians, em São Paulo, e empate com o Atlético-MG, em Cariacica, em mando de campo tricolor.

A campanha do Fluminense até aqui no Brasileirão é abaixo do esperado. O time tem cinco pontos em cinco jogos e abre a rodada na 16ª colocação.