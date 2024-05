Pedro é o artilheiro do futebol brasileiro desde a estreia de Tite no Flamengo

Após marcar o primeiro gol na vitória de 2 a 0 sobre o Corinthians no último sábado (11), o centroavante Pedro, do Flamengo, manteve sua boa fase. Ele é o jogador do futebol brasileiro com mais gols marcados desde a estreia de Tite no comando técnico do Rubro-negro.

Em 34 jogos disputados, Pedro marcou 23 vezes e deu uma assistência, totalizando 112 minutos para participar de gols no ano.

O GOL! ? Marcelo Cortes / CRF pic.twitter.com/C3q2YYXtdc ? Flamengo (@Flamengo) May 11, 2024

Outra estatística que chama atenção é o grande número de finalizações do atacante. No período citado, ele acumula 98 finalizações, sendo 47 delas no gol. Além disso, ele conta com 52% de suas chances claras convertidas, algo que mostra a grande capacidade de marcar de Pedro.

Apesar dos números significativos totais, Pedro vem encontrando dificuldade para fazer gols no Campeonato Brasileiro. Em seis jogos, ele só balançou a rede duas vezes: contra o Corinthians na sexta rodada e contra o Atlético Goianiense na estreia do Flamengo na competição.

O próximo compromisso do Rubro-negro é na quarta-feira (15) pela Copa Libertadores, recebendo o Bolívar. Eles tentarão se recuperar da derrota na última partida pela competição para o Palestino, por 1 a 0.