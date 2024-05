Cruzeiro faz na reta final, vence Atlético-GO fora de casa e embala

O Cruzeiro venceu o Atlético Goianiense por 1 a 0 neste domingo (12), no Antônio Accioly, em Goiânia. Os times se enfrentaram pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Matheus Pereira marcou para o Cruzeiro. O gol saiu aos 35 minutos do 2º T.

A Raposa embala com a terceira vitória seguida (duas no Brasileiro e uma na Sul-Americana) e já briga na parte de cima da tabela. Agora, soma 10 pontos, na quinta colocação.

O time de Jair Ventura ainda não venceu no Brasileiro: segue no Z4, em 18º, com 1 ponto conquistado.

Tanto o Dragão quanto o Cruzeiro estão com um jogo atrasado. Os times tiveram seus jogos da 5ª rodada, contra Juventude e Internacional, respectivamente, adiados devido às inundações no Rio Grande do Sul.

Como foi o jogo

O Atlético Goianiense teve chances claras de marcar no primeiro tempo, mas o ataque ficou devendo na pontaria. Pelo menos duas finalizações do Dragão foram muito longe do alvo. O rubro-negro também errou muitos passes.

O Cruzeiro chegou menos vezes ao gol atleticano, mas não jogou totalmente recuado. Ambas as equipes jogaram buscando os 3 pontos.

O segundo tempo começou truncado no meio de campo. O número de faltas aumentou em relação ao primeiro tempo, diminuindo bastante a qualidade do jogo.

Na reta final, foi o Cruzeiro quem conseguiu converter. Dragão e Raposa se alternaram em finalizações de perigo, mas Matheus Pereira deu um belo chute para consagrar a vitória.

Lances de destaque

Isolou! Aos 19 do primeiro tempo, Derek desperdiçou a chance de abrir o placar para o Atlético. O atacante recebeu bom cruzamento de Shaylon, mas pegou mal na bola e finalizou acima do gol.

Zagueiro salva. Em falta cruzada pelo lado esquerdo para a área, aos 25, Zé Ivaldo cabeceou firme para o gol. O goleiro Ronaldo não ia chegar, mas Adriano Martins tirou cabeceando para linha de fundo.

Impedido. Aos 28, Cruzeiro furou a zaga atleticana com Arthur Gomes sendo lançado e acertando finalização. A jogada foi bem anulada em campo por impedimento na origem do passe.

Sem mira. Aos 40, Luiz Fernando fez boa jogada individual driblando dois marcadores. Na finalização, a bola passou muito longe e sem perigo para Anderson.

De bicicleta! Aos 25 do segundo tempo, Alix, de costas para o gol, recebeu passe de cabeça de Yony González. O zagueiro finalizou de bicicleta da meia-lua e a bola tinha direção certa no ângulo, mas Anderson defendeu.

Cruzeiro responde. Aos 27, Rafael Elias recebeu lançamento de lateral, girou na área e chutou forte de esquerda. A bola bateu na trave e a zaga tirou.

1x0. Com 35 minutos, Matheus Pereira dominou perto da área e finalizou com força de perna canhota. A bola saiu do alcance do goleiro e caiu no fundo da rede.

Ficha Técnica

Atlético-GO 0 x 1 Cruzeiro

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Data: 12/05/2024, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima

Assistentes: Bruno Boschilia e Francisco Chaves Bezerra Junior

VAR: Rafael Traci

Cartões amarelos: William, Matheus Pereira (Cruzeiro), Luiz Fernando (Atlético-GO)

Cartões vermelhos: Não houve

Gol: Matheus Pereira (Cruzeiro)

Atlético-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix, Guilherme Romão; Lucas Kal (Vágner Love), Gabriel Baralhas, Shaylon (Danielzinho); Gabriel Barros (Yony González), Luiz Fernando, Derek (Emiliano Martínez). Técnico: Jair Ventura.

Cruzeiro: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo, Marlon, Lucas Romero, Lucas Silva (Ramiro), Alvaro Barreal (Vitinho), Matheus Pereira (Cifuentes); Arthur Gomes (Gabriel Veron), Rafa Silva (Rafael Elias). Técnico: Fernando Seabra.