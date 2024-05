Brasil leva o ouro na série mista e a prata na série simples na World Challenge Cup

No torneio disputado em Portimão, em Portugal, a Ginástica Rítmica do Brasil brilhou. Neste domingo, as brasileiras conquistaram o ouro na série mista e a prata na série simples.

Na série mista, o Brasil conquistou o ouro de forma muito convincente: com 32,550 pontos, as brasileiras ficaram com 2,5 pontos de vantagem sobre o México, segundo colocado. A forte Espanha acabou ficando com o bronze, com 29,900 pontos.

Na série simples, as ginastas do Brasil ficaram com a medalha de prata. Com uma série muito bem feita, as atletas brasileiras obtiveram a nota 34,500. A Espanha ficou com o ouro com 35,750 pontos. O bronze ficou com a França, que faz forte preparação, de forma a fazer bonito nos Jogos de Paris. As francesas conseguiram a nota 34,050.

A técnica do conjunto brasileiro de Ginástica Rítmica, Camila Ferezin, falou da importância deste grande resultado para as atletas brasileiras.

"Fico orgulhosa de ver nosso trabalho sendo coroado a cada competição. Estamos conseguindo evoluir a cada entrada na quadra e é isso que buscamos nesta reta final até Paris. Mostramos o nosso crescimento na quadra. Consequentemente, as notas mostraram que podem contar com o Brasil nesta briga pelo pódio olímpico.', afirmou Camila.

Na World Challenge Cup, o conjunto brasileiro foi formado pelas atletas Deborah Medrado, Maria Eduarda Arakaki, Marianna Pinto, Nicole Pírcio, Sofia Madeira e Victória Borges.