Arsenal vence United, recupera liderança e seca o City por título do Inglês

O Arsenal venceu o Manchester United por 1 a 0, em Old Trafford, pela 37ª rodada do Campeonato Inglês.

O gol do jogo foi marcado por Trossard.

O resultado mantém os Gunners vivos na disputa pelo título.

Agora, o time tem 86 pontos, um a mais do que o Manchester City.

Os Citizens, no entanto, têm uma partida a menos, que será disputada na terça-feira contra o Tottenham.

De toda forma, o título só será decidido na última rodada do campeonato, marcada para o próximo fim de semana.

O United está em 8º, com 54 pontos, fora da zona de classificação para competições europeias.



Como foi o jogo

O primeiro tempo teve poucas chances de perigo, com o Arsenal sendo mais contundente e os Red Devils controlando mais a posse de bola.

Apesar da derrota, o melhor em campo foi o goleiro Onana, que salvou diversas chances importantes na reta final da partida.

Um dos destaques negativos do United foi o brasileiro Casemiro, que jogou improvisado na zaga.

Ele falhou no primeiro gol do Arsenal ao dar condição de jogo a Havertz.

Lances importantes

0x1 - Gol do Arsenal. Havertz recebeu boa bola no ataque após Casemiro demorar para recompor a linha de impedimento e cruzou para o meio da área para Trossard, que só empurrou para a rede, abrindo o placar para os Gunners aos 20 do primeiro tempo.



FICHA TÉCNICA

Manchester United 0 x 1 Arsenal

Data: 12/05/2024

Local: Old Trafford

Hora: 12h30 (de Brasília)

Cartões amarelos: Saka (ARS), Raya (ARS)

Cartões vermelhos:

Gols: Trossard (ARS), aos 20' do 1º tempo (0-1)

Manchester United: Onana; Wan-Bissaka (Forson), Casemiro, Evans (Kambwala) e Dalot; Amrabat (Eriksen), Mainoo e McTominay; Diallo (Antony), Garnacho e Hojlund (Wheatley). Técnico: Erik ten Hag.

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Tomiyasu; Rice, Partey (Kiwior) e Odegaard (Jorginho); Saka (Jesus), Trossard (Martinelli) e Havertz. Técnico: Mikel Arteta.