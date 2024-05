Dirigente do Flamengo, Marcos Braz encara com naturalidade protestos da torcida

A vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, neste sábado, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, aliviou a pressão no Flamengo. Na sexta-feira, por exemplo, torcedores protestaram no Ninho do Urubu, centro de treinamento rubro-negro. Vice-presidente de futebol, Marcos Braz encara com naturalidade a manifestação.

"Qualquer manifestação que seja feita pela torcida do Flamengo a gente vai respeitar sempre, desde que ela seja adequada, seja no tom certo, não tenha violência. Não tendo nada disso você tem de compreender, entender a posição. Às vezes a gente concorda, às vezes a gente não concorda, mas isso é uma outra questão. A questão é sempre tratar com respeito", declarou Braz, na zona mista no Maracanã, após o duelo.

O Maracanã também foi palco de protestos da torcida neste sábado, com cartazes com frases como "diretoria amadora", "time omisso" e "respeitem a Nação". Além disso, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, foi alvo de xingamentos.

Pressionado após a derrota para o Palestino, no Chile, pela Copa Libertadores, o time de Tite deu a resposta contra o Corinthians e jogou bem. Agora, o clube carioca tem jogo decisivo pela frente pelo torneio internacional.

Terceiro colocado do Grupo E, com quatro pontos, o Flamengo recebe o Bolívar, da Bolívia, nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã.