Camavinga é zoado por jogadores do Real após pisar em cocô de cavalo; veja

Camavinga se empolgou durante a comemoração do título do Real Madrid, pisou no cocô de cavalo e acabou zoado por companheiros de time (veja mais abaixo).

O que aconteceu

Camavinga parou para interagir com a torcida e, ao fazer uma comemoração, acabou pisando no cocô de cavalo que estava no chão.

A cena foi presenciada por alguns companheiros, entre eles Rudiger, que passou alguns segundos gargalhando depois do ocorrido.

Jogadores e comissão técnica do Real Madrid comemoraram neste domingo (12), na capital espanhola, o 36º título do clube no Campeonato Espanhol com milhares de torcedores.

Durante a festa, o técnico Carlo Ancelotti soltou a voz ao puxar o hino do time e ainda pediu para dançar com Camavinga.

O Real Madrid ainda pode terminar a temporada 2023/24 com mais um título. No dia 1º de junho, enfrenta o Borussia Dortmund na final da Liga dos Campeões, em Wembley, na Inglaterra.