Luan substitui Murilo, e Zé Rafael será titular no Palmeiras enfrentar o Athletico-PR; veja escalações

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Athletico-PR neste domingo em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16 horas (de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP).

Para esta partida, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com Aníbal Moreno, que sofreu um trauma no olho direito no confronto da última quinta-feira pela Libertadores.

Assim, o Verdão vai a campo com: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Estêvão, Endrick e Rony.

As outras baixas do Verdão são atacantes Dudu e Bruno Rodrigues, que se recuperam de cirurgias no joelho direito. Além do zagueiro Murilo, que cumpre suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos.

Do outro lado, o Athletico-PR, comandado por Cuca, tem: Bento; Godoy, Mateo Gamarra, Kaique Rocha e Esquivel; Erick, Fernandinho e Zapelli; Nikão, Pablo e Cuello.

O Furacão não conta com o zagueiro Thiago Heleno, lesionado, além do volante Christian, que está com uma virose.

Com oito pontos, o Verdão ocupa a sexta posição na tabela e busca conquistar sua segunda vitória consecutiva na competição. A última foi contra o Cuiabá, fora de casa. Já o Athletico-PR é o vice-líder, com dez pontos.