Classificado no Aberto de Roma, Thiago Monteiro celebra ida inédita às oitavas de um Masters 1000

O brasileiro Thiago Monteiro fez história neste domingo, ao bater o sérvio Miomir Kecmanovic, por 2 sets a 1 (6/2 4/6 7/6), e conquistar a classificação à oitavas de final do Aberto de Roma. Ele vai disputar esta etapa de um Masters 1000 pela primeira vez em sua carreira.

"Estou muito feliz de estar nas oitavas de um Masters 1000 pela primeira vez", celebrou o brasileiro.

Além da conquista individual, a classificação de Thiago representa muito para o Brasil. Desde 2016, com Thomaz Bellucci, um brasileiro não alcançava as oitavas de um Masters 1000 em simples. A vitória coloca o brasileiro de volta ao top 90 do ranking da ATP.

Thiago, além de celebrar a vitória, destacou a atmosfera criada na partida deste domingo e exaltou o adversário, número 58 do mundo. Ele afirmou que a sorte esteve ao seu lado no final do terceiro set.

"A atmosfera no estádio estava uma loucura, parecia o Rio Open e o público estava quase todo torcendo por mim, não sei porquê (risos), mas foi muito divertido. Hoje foi uma batalha muito dura contra um ótimo adversário e amigo. O Kecmanovic é um jogador muito sólido e agressivo. Eu comecei bem, mas ele começou a jogar muito e voltou pra partida. No fim foi coisa de um ponto e um pouco de sorte. Estou muito feliz de ter competido bem do início ao fim, de ter dado o meu melhor e de estar na segunda semana", comentou.

O desempenho de Thiago no Aberto de Roma é o melhor de sua carreira em um Masters 1000. A vitória contra Kecmanovic foi a sexta, entre os Masters de Madri e Roma, diante de um tenista melhor colocado no ranking.

"Eu sempre me concentrei em trabalhar duro, mesmo não tendo bons resultados, como estava acontecendo antes. Agora me sinto bem em quadra e acho que todo esse trabalho duro está finalmente dando resultado. Era questão de eu acreditar mais no meu jogo. Jogar nesses grandes torneios e contra grandes jogadores é muito bom para a minha confiança. Num bom dia eu sei que posso competir contra os melhores", enfatizou.

O adversário de Thiago nas oitavas de final sairá do duelo entre o chinês Zhizhen Zhang (56º) e o norte-americano Ben Shelton (14º).