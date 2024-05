Athletico vence o Palmeiras em tarde de Veiga vilão e reassume liderança

O Athletico se impôs e venceu o Palmeiras por 2 a 0 neste domingo (12), na Arena Barueri, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Pablo e Gustavo Gómez (contra).

O Athletico fez um gol em cada tempo. O Furacão foi melhor que o Verdão durante a maior parte da partida.

No primeiro tempo, Bento defendeu pênalti de Raphael Veiga. Pouco tempo depois, Pablo abriu o placar em cobrança de falta com desvio de Veiga na barreira. O meia palmeirense teve tarde infeliz.

Na etapa final, o Palmeiras tirou até o zagueiro Luan e foi para cima, mas o Athletico ampliou com gol contra de Gustavo Gómez. Nem a expulsão de Esquivel aos 21 minutos fez o Verdão reagir.

O Athletico reassume a liderança do Brasileirão, com 13 pontos, após o Flamengo derrotar o Corinthians no sábado (11). O Palmeiras é apenas o oitavo, com oito.

O Verdão voltará a campo para enfrentar o Independiente del Valle, quarta, pela Libertadores, no Allianz Parque. No mesmo dia, o Athletico receberá o Danubio pela Sul-Americana.

Athletico se impõe

O primeiro tempo na Arena Barueri foi equilibrado, mas o Athletico criou mais chances que o Palmeiras.

O Verdão teve a posse de bola, mas não conseguiu controlar o jogo. Enquanto isso, o Furacão se armou para os contra-ataques. A estratégia dos visitantes funcionou melhor.

A maior emoção ocorreu nos acréscimos. Aos 46 minutos, Gamarra saiu cara a cara com Weverton e perdeu. Logo na sequência, Bento cometeu pênalti em Endrick. Raphael Veiga foi para a cobrança... E o próprio goleiro se redimiu e defendeu no canto esquerdo.

Aos 53, no finzinho, Pablo bateu falta mal, mas a bola desviou em Raphael Veiga, em nova infelicidade do meia. A bola foi no contrapé de Weverton, que nada pôde fazer. 1 a 0.

Raphael Veiga, do Palmeiras, desperdiçou um pênalti contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão Imagem: Yuri Murakami/Ag. Estado

Nem expulsão ajuda

O cenário para a etapa final continuou o mesmo. O Palmeiras tentou se impor, mas voltou a encontrar muitas dificuldades contra um Athletico bem postado.

Abel resolveu mexer e tirou até o zagueiro Luan para colocar o Verdão todo para cima. Segundos depois, o Furacão ampliou. Cuello tabelou com Nikão e cruzou na pequena área. Gustavo Gómez tentou salvar e fez gol contra. 2 a 0.

Aos 21 minutos, Esquivel levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Mesmo com um a mais, porém, o Palmeiras não conseguiu reagir, apesar de acertar o travessão e exigir boas defesas de Bento.

Veiga ainda foi expulso após dividida com Fernandinho, mas o VAR recomendou a revisão do lance, e o cartão vermelho acabou retirado.

Problemas no Palmeiras

O Verdão deve ser comandado pelo auxiliar Andrey Lopes, o Cebola, contra o Criciúma. O técnico Abel Ferreira e os auxiliares Castanheira e João Martins estão suspensos.

Outro desfalque é Endrick, que levou amarelo e também estava pendurado. O atacante perde um dos seus jogos de despedida antes de vestir a camisa do Real Madrid.

Lances importantes

Goleiro de seleção. Aos 49 minutos, Bento defendeu pênalti cobrado por Raphael Veiga. A penalidade máxima foi cometida pelo próprio goleiro em Endrick.

Athletico na frente. No minuto 53 da primeira etapa, Pablo cobrou falta por baixo, a bola desviou em Veiga e matou Weverton.

2 a 0. Aos 13 minutos do segundo tempo, Cuello cruzou e Gustavo Gómez marcou contra.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 x 2 ATHLETICO

Local: Arena Barueri, em São Paulo (SP)

Data: 12 de maio de 2024 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA)/SC

Árbitro assistente 1: Luanderson Lima dos Santos (FIFA)/BA

Árbitro assistente 2: Henrique Neu Ribeiro/SC

Árbitro de vídeo: Wagner Reway (VAR-FIFA)/ES

Cartões amarelos: Mayke, Endrick, Flaco López e Raphael Veiga (Palmeiras) e Esquivel, Pablo, Gamarra e Fernandinho (Athletico)

Cartão vermelho: Esquivel (Athletico)

GOLS

Athletico: Pablo, aos 53 minutos do 1T; Gustavo Gómez (contra), aos 13 minutos do 2T

PALMEIRAS: Weverton, Mayke, Gustavo Gómez, Luan (Lázaro) e Piquerez; Zé Rafael (Rômulo), Gabriel Menino (Richard Rios) e Raphael Veiga; Estêvão (Luis Guilherme), Rony (Flaco López) e Endrick. Técnico: Abel Ferreira

ATHLETICO: Bento, Léo Godoy (Madson), Kaique Rocha, Gamarra e Esquivel; Fernandinho, Erick e Zapelli (Zé Vitor); Nikão, Cuello (Julimar) e Pablo (Fernando). Técnico: Cuca