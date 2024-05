Atletas do Juventude ajudam na limpeza de casas de vítimas de enchentes

Em meio à tragédia das chuvas e das cheias no estado do Rio Grande do Sul, atletas têm entrado na linha de frente e participando desde o resgate de vítimas a apoios em abrigos e limpeza de casas afetadas, e neste sábado (11), dois jogadores do Juventude deram mais um exemplo.

O que aconteceu:

O lateral Gabriel Inocêncio e o volante Daniel Peixoto, do Juventude, passaram o sábado (11) auxiliando moradores das cidades de Lajeado e Cruzeiro do Sul;

Os jogadores do clube jaconero participaram ajudando na limpeza de residências que foram afetadas pela chuva nas cidades;

Inocêncio e Peixoto também auxiliaram com transporte de doações e de voluntários entre os dois municípios;

O capitão do time, Nenê, defendeu a paralisação do campeonato por conta da situação no estado, tendo afirmado ter conversado com capitães dos outros 19 times da Série A do Brasileirão;

Em meio à paralisação, Gabriel Inocêncio e Daniel Peixoto não são os únicos exemplos do Juventude. Nos últimos dias, além deles, o meia Nenê, que liderou o pedido por paralisação do Brasileirão, e o volante Caíque, sortearam camisas do clube em rifas nas redes sociais. Outro caso foi o do meia Jean Carlos, que organizou uma "vaquinha" virtual para arrecadar fundos às vítimas da tragédia no estado.