Rival do São Paulo na Copa do Brasil, Águia de Marabá anuncia novo técnico

Adversário do São Paulo na Copa do Brasil, o Águia de Marabá passa por mudanças no comando de sua equipe principal. Neste domingo, Glauber Ramos foi anunciado como novo treinador da equipe.

"Sem tempo a perder, a diretoria do Águia anuncia que Glauber Ramos é o novo técnico do clube! Bem-vindo, professor! Com carreira consolidada no futebol goiano, Glauber comandou o Goiás no acesso para a Série A em 2021. Seu último trabalho foi no Goiânia-GO", destacou o comunicado do time paraense.

Glauber Ramos assume a vaga de Mathaus Sodré, demitido após o empate do time contra o Cametá, pela Série D do Brasileirão. O Águia de Marabá soma sete jogos sem vitória na temporada.

São Paulo e Águia de Marabá jogam o duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil no dia 23 de maio, no Morumbis. O Tricolor venceu fora de casa por 3 a 1 no duelo de ida.