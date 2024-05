Palmeiras inicia venda de ingressos de jogo simulado no Allianz Parque em apoio ao RS

O Palmeiras anunciou neste domingo a abertura da venda dos ingressos para um jogo simulado no Allianz Parque. A iniciativa tem como intuito ajudar as vítimas da tragédia que acontece no Rio Grande do Sul.

Toda a renda arrecada nesta partida virtual será destinada às vítimas por meio da ONG Ação da Cidadania. Todos os setores do Allianz Parque foram colocados à disposição, com valores de R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia). As entradas estão disponíveis no site www.ingressospalmeiras.com.br.

Além disso, a renda arrecada no confronto contra o Athletico-PR, que acontece neste domingo, também será destinada aos afetados no Rio Grande do Sul. Na parcial divulgada pelo Palmeiras neste domingo, 10.500 ingressos já foram vendidos para o confronto. As equipes entram em campo às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela sexta rodada do Brasileirão.

O Palmeiras também tem ajudado as vítimas do Rio Grande do Sul de outras formas. Na goleada contra o Liverpool-URU, os jogadores entraram em campo com um QR Code estampado, como meio de divulgação de doações realizadas pela ONG Ação da Cidadania. A ação será repetida neste domingo.

O Verdão também disponibilizou o Allianz Parque, o clube social, a Academia de Futebol 1, a Academia de Futebol 2, toda a rede de suas lojas e escolas oficiais Academia de Futebol Palmeiras para entrega de doações, como água mineral, itens de higiene e de limpeza, medicamentos, alimentos não perecíveis, ração para pets roupas entre outros objetos. As doações podem ser realizadas das 10h às 17h durante todos os dias.