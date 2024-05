Caio Ribeiro lembra câncer e se emociona ao falar sobre apoio da mãe

O comentarista Caio Ribeiro se emocionou ao mandar sua mensagem de Dia das Mães durante a transmissão de Palmeiras e Athletico. O ex-jogador lembrou a luta contra um câncer em 2021 e destacou o apoio de dona Nara durante o tratamento.

O momento mais difícil que eu enfrentei foi depois que parei de jogar, quando fui diagnosticado com câncer. Minha mãe estava do meu lado no dia da primeira quimioterapia. Minha mãe tava do meu lado no dia da última radioterapia. Caio Ribeiro, à Globo

Esse suporte emocional durante a minha época como jogador e agora como pai de família e comentarista sempre foi a base da minha vida e carreira. Minha mãe e minha esposa, amo vocês, parabéns pelo dia e obrigado por tudo que fazem por mim e pelos meus filhos.

O que aconteceu

Caio Ribeiro foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin em 2021. Este tipo de câncer tem com origem no sistema linfático.

O ex-jogador só tornou a questão pública por conta das quedas de cabelo em decorrência da quimioterapia. No primeiro momento, a ideia de Caio era manter a situação restrita a seus familiares e sócios.

Caio Ribeiro anunciou que estava curado em outubro de 2021: "não existe mais nenhum linfoma no meu corpo, zerado, não existe nenhum risco do câncer continuar", escreveu em suas redes sociais na ocasião.