Palmeiras anuncia ingresso solidário para ajudar vítimas das chuvas no RS

Do UOL, em São Paulo

O Palmeiras anunciou neste domingo (12) que venderá ingressos solidários para ajudar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Toda a renda será destinada ao afetados pelas enchentes por meio da ONG Ação da Cidadania.

O que aconteceu

O clube simulará uma partida no Allianz Parque, com ingressos entre R$ 10 e R$ 20. Todos os setores do estádio estarão disponíveis.

O Palmeiras também doará a renda líquida do jogo deste domingo (12) contra o Athletico. Os jogadores —assim como no jogo contra o Liverpool-URU — terão um QR code estampado na camisa para divulgar a campanha de doações realizada pela ONG Ação da Cidadania.

O clube disponibilizou ainda pontos de coleta no clube social, Academia de Futebol I e II, lojas Palmeiras Store, escolas oficiais Academia de Futebol Palmeiras e no Allianz Parque. Os locais recebem água mineral, produtos de limpeza, itens de higiene pessoal, itens de cama, mesa e banho, medicamentos, ração para pets, alimentos não perecíveis, roupas, calçados, colchões, travesseiros, fronhas e cobertores.

Palmeiras e Athletico se enfrentam às 16h (de Brasília), na Arena Barueri. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.