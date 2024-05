Leverkusen goleia o Bochum e se aproxima do título invicto do Alemão

O já campeão alemão Bayer Leverkusen venceu o Bochum neste domingo pela 33ª rodada da Bundesliga pelo placar de 5 a 0. A partida ocorreu no Vonovia Ruhrstadion, casa do Bochum, e marcou o fim da rodada.

O Leverkusen veio a campo querendo continuar sua sequência invicta histórica, além de encaminhar o título alemão sem perder sequer um jogo. A equipe comandada por Xabi Alonso soma 87 pontos após 33 partidas disputadas na liga, com 27 vitórias e seis empates.

O próximo e último jogo do Bayer Leverkusen pelo Campeonato Alemão é em casa, contra o Augusburg, no próximo sábado (18). O Bochum vai tentar pontuar e garantir sua permanência contra o Werder Bremem fora de casa, também no próximo domingo.

O JOGO

O jogo começou com um domínio intenso da equipe da casa, que conseguiu pressionar os campeões pelos primeiros 15 minutos. Nesta marca, o lateral alemão Felix Passlack destruiu uma jogada clara do Leverkusen, o que resultou em um cartão vermelho para o jogador.

Após a expulsão, o Bayer Leverkusen tomou as rédeas da partida e passou a dominar o Bochum. Patrick Schick abriu o placar para os visitantes aos 41 minutos, finalizando de esquerda após assistência do lateral brasileiro Arthur, ex-América-MG.

O artilheiro do Leverkusen na liga, Victor Boniface, ampliou para o time aos 47 minutos cobrando pênalti.

O segundo tempo seguiu o mesmo roteiro, com o Bayer mantendo um amplo domínio sobre o 14° colocado. Amine Adli ampliou a vantagem dos líderes aos 31 minutos da etapa complementar (7 minutos após sair do banco), finalizando de cabeça após escanteio.

O quarto gol saiu de um bonito chute do croata Josip Stanisic, aos 41 minutos do segundo tempo. Ainda deu tempo pro lateral esquerdo Alejandro Grimaldo fazer o quinto após um contra-ataque, o que deu números finais à partida

Confira os outros resultados do dia

Darmstadt 0 x 6 Hoffenheim

Bayern de Munique 2 x 0 Wolfsburg