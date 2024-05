Com trabalho tático, São Paulo finaliza preparação para enfrentar o Fluminense

Neste domingo, no CT da Barra Funda, o São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Fluminense, pela sexta rodada do Brasileirão. As equipes entram em campo nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Morumbis.

O São Paulo busca conquistar a primeira vitória em seus domínios pelo Brasileirão. Até o momento, o Tricolor jogou apenas duas vezes no Morumbis, na derrota para o Fortaleza, por 2 a 1, e no empate sem gols com o Palmeiras.

O duelo contra o Palmeiras, inclusive, foi o último do São Paulo no Morumbis. O clássico aconteceu no 29 de abril e, de lá pra cá, a equipe jogou longe de casa, contra Águia de Marabá, Vitória e Cobresal-CHI - todos os jogos acabaram com vitória do Tricolor.

Depois de um longo período longe do Morumbis, o São Paulo terá pela frente uma sequência de partidas como mandante. Além do duelo contra o Fluminense, o Tricolor encara Barcelona de Guayaquil-EQU, pela Libertadores, Cruzeiro, pelo Brasileirão, Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, e Talleres, novamente pelo torneio continental.

As atividades deste domingo começaram com um aquecimento no gramado, seguido de trabalhos de fundamento técnico e posse de bola, com movimentações e troca de passes.

O técnico Luiz Zubeldía focou em trabalhar a parte tática durante o treinamento. O argentino, sempre intenso, passou orientações aos jogadores que devem ser titulares diante do Fluminense, além de realizar alguns ajustes. Estes atletas também tiveram atividades de aperfeiçoamento e bola parada - defensiva e ofensiva.

Zubeldía tem uma série de desfalques para o jogo. Ele não conta com os laterais Welington, Rafinha, Pablo Maia, Rato, Lucas e Calleri - lesionados. Além disso, com três amarelos, o meia Michel Araújo também é uma baixa certa.

Sendo assim, o provável time titular do São Paulo tem: Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Patryck; Alisson, Bobadilla, Nestor (Galoppo), Luciano e Ferreirinha; André Silva.

Enquanto Zubeldía estava com os prováveis titulares ajustando a parte tática, o restante do elenco trabalhou com os auxiliares. Eles realizaram um trabalho de posse de bola, de oito contra oito, com uso dos goleiros em um espaço delimitado, e um complemento de finalização no gol.