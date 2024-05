Rodrigo Caio desabafa sobre lesões e teve medo de perder a perna

O zagueiro Rodrigo Caio conquistou 11 títulos durante sua passagem pelo Flamengo, mas conviveu com seguidos problemas no joelho, que o fizeram até temer perder a perna. O jogador — que está sem clube — detalhou o drama, iniciado ainda na base do São Paulo.

O que mais Rodrigo Caio falou

Primeira lesão foi pelo São Paulo: "Tive a primeira lesão em 2008, tinha 15 anos de idade. Tive uma fratura de patela. Bati joelho com joelho e acabei fraturando a patela. Mas, desde então, nunca mais tinha tido dor nesse joelho, nada".

Dividida com Michael e "limite do limite" na Libertadores de 2021: "No meio de 2020, quando o Domènec tinha acabado de chegar, tive outro trauma na mesma região; Eu estava levando a bola, fiz o movimento, o Michael escorregou, eu escorreguei. Quando escorreguei, o joelho dele bateu na parte medial do meu joelho. Aí começou a agudizar, edema ósseo pelo trauma. Foi aquela luta para recuperar e ficar disponível para treinar, jogar, sempre com muita dor. Ao invés de parar, dar um descanso, recuperar, fortalecer, tirar a dor. Eu fui, e foi agravando. Chegou um momento que ficou muito difícil, que foi na final da Libertadores (2021). Cheguei no limite do limite".

Estratégia de Renato Gaúcho: "O Renato foi um cara muito especial para mim, porque ele me ajudou muito. Eu queria ter parado antes, ele dizia: 'eu preciso de você'. Eu falava: 'Renato, não aguento mais, eu preciso parar'. Não parei, ele começou a me dar descanso, às vezes não treinava, jogava. Fui levando até a final da Libertadores".

'Processo mental difícil': "Tinha avisado ao pessoal do Flamengo que acabando a Libertadores eu iria parar para fazer todos os exames para ver se era um edema ósseo por causa da pancada. No final da temporada, fiz a artroscopia para ver, mas peguei uma infecção. Algo que fiz para resolver... Fiquei 13 dias tomando antibiótico. Desesperador, porque você está diante de algo que nunca passou, não sabia como lidar. Muita gente falando, foi bastante difícil para mim. Foi um processo mental muito difícil, dentro do hospital, comecei a pensar um monte de besteira. Pensava até se iria morrer, amputar a perna, várias situações".