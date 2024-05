Botafogo empata com Fortaleza e vê liderança do Brasileirão mais distante

Do UOL, no Rio de Janeiro

Pensando no Brasileirão, mas de olho em jogos por competições continentais no meio de semana, Fortaleza e Botafogo empataram por 1 a 1, neste domingo (12), pela sexta rodada do Brasileirão.

O Fortaleza abriu o placar com Pochettino, enquanto Danilo Barbosa fez o gol de empate do Botafogo.

O Botafogo chegou aos 10 pontos e ainda segue no G4 do Brasileirão. Já o Fortaleza agora tem sete pontos, ficando na região do meio da tabela.

Com o empate, o Botafogo vê a liderança mais longe. O tropeço fora de casa faz com que a distância em relação ao líder Athletico fique em três pontos.

Na próxima rodada, o Fortaleza recebe o Athletico, no Presidente Vargas, sábado (18), às 18h30.

Já o Botafogo encara o Corinthians, domingo (19), às 16h, na Neo Química Arena.

No meio de semana, o Botafogo joga pela Libertadores contra o Universitario, em Lima, enquanto Fortaleza pega o Boca, em La Bombonera, pela Sul-Americana.

Por isso, os dois times fizeram um rodízio de jogadores. O Botafogo, por exemplo, começou com Júnior Santos e Savarino no banco.

Primeiro tempo mais legal

O goleiro John, do Botafogo, precisa ficar mais atento. Levou cartão amarelo com menos de um minuto por pegar a bola com a mão fora da área. Deslizou demais e saiu abraçado com ela.

O Fortaleza começou muito bem e o gol não demorou a sair. Pochettino abriu o placar já aos nove minutos, depois de receber passe de Breno Lopes e soltar um chute muito forte.

As jogadas rápidas pelo lado eram as melhores opções para o Fortaleza. Numa bola esticada, Marinho deixou Renato Kayzer livre. O centroavante bateu de primeira, e Alexander Barboza apareceu quase em cima da linha para tirar, ainda aos 17 minutos da etapa inicial.

Por outro lado, o Botafogo tinha imensa dificuldade de criar. O time sentiu falta de um centroavante mais fixo na faixa central e a mudança tática de Artur Jorge ainda tirou as melhores características de Jeffinho e Luiz Henrique.

O que ele fez? A estratégia foi começar com três volantes (Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Gregore). Óscar Romero foi um meia mais centralizado, enquanto Luiz Henrique e Jeffinho formaram a dupla de ataque. Aí, ficou difícil fazer jogada pelos lados.

Mas o Botafogo amenizou a pressão do Fortaleza aos poucos e conseguiu o empate em jogada de bola parada.

Aos 39 minutos do primeiro tempo, Danilo Barbosa ganhou pelo alto após escanteio da direita e desviou para o gol. Menos mal para o lado alvinegro.

Segundo tempo mais alvinegro

O jogo ficou ainda mais parelho no segundo tempo. Mas as chances claras de gol ficaram muito mais raras.

Os dois times recorreram a titulares que estavam no banco.

O Botafogo, por exemplo, acionou Júnior Santos e Savarino. O Fortaleza trouxe Lucero, Yago Pikachu e Moisés numa tentativa de mudar a cara do setor de ataque.

Pelo lado alvinegro, houve evolução. O Botafogo foi quem criou mais, mesmo sem necessariamente ter as rédeas do jogo. Júnior Santos foi o principal nome da etapa final.

O confronto estava aberto, mesmo após os 40 minutos do segundo tempo. Tanto que o Fortaleza teve um gol bem anulado já nos acréscimos.

Mas ao fim das contas, o empate explica bem como foi o duelo no Castelão.

Ficha técnica

Fortaleza 1 x 1 Botafogo

Local: Estádio Castelão, em Fortaleza (CE)

Data/Hora: 12/5/2024, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Leone Carvalho Rocha (GO)

Cartões amarelos: Titi, Hércules, (FOR); John, Mateo Ponte, Romero (BOT)

Gols: Pochettino, aos 9'/1ºT (1-0); Danilo Barbosa, aos 40'/1ºT (1-1);

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Kuscevic, Titi e Felipe Jonatan; Matheus Rossetto, Hércules (Zé Welison) e Pochettino (Machuca); Marinho (Yago Pikachu), Breno Lopes (Moisés) e Renato Kayzer (Lucero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Botafogo: John, Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza e Cuiabano; Danilo Barbosa (Marlon Freitas), Gregore, Tchê Tchê e Óscar Romero (Diego Hernández); Jeffinho (Savarino) e Luiz Henrique (Júnior Santos). Técnico: Artur Jorge