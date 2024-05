Corinthians bate São Paulo de virada e segue invicto no Brasileiro feminino

Em jogo dramático, o Corinthians venceu o São Paulo, neste domingo (12), por 3 a 2, na Neo Química Arena, e manteve a invencibilidade no Brasileirão feminino.

Após sair na frente com Jheniffer, as Brabas deixaram o Tricolor virar, com gols de Mariana Santos e Bia Menezes. Nos acréscimos, Vic Albuquerque e Jaqueline — que entraram no decorrer do jogo — garantiram a vitória alvinegra.

A virada do Corinthians saiu apenas aos 54 minutos do segundo tempo, com Jaqueline. O gol de empate aconteceu seis minutos antes, com Vic Albuquerque.

Com oito vitórias e um empate, o Corinthians chegou a 28 e abriu seis para o vice Palmeiras. As Brabas estão invictas na competição, com nove vitórias e um empate.

Já o São Paulo estacionou na quarta colocação, com 17 pontos. O time paulista, porém, tem um jogo a menos.

Na próxima rodada, o Corinthians encara o Real Brasília, e o São Paulo recebe o Flamengo. O Alvinegro entra em campo no sábado (18), às 11h (de Brasília), enquanto o Tricolor joga na segunda-feira (20), às 17h (de Brasília).

Como foi o jogo

São Paulo pressionou, mas quem abriu o placar foi o Corinthians. Os primeiros minutos de jogo foram do Tricolor que, mesmo fora de casa, partiu para cima das Brabas e levou perigo logo aos cinco minutos, em cobrança de falta. O Corinthians, porém, soube administrar a pressão adversária e abriu o placar com Jhennifer aos 14.

O Corinthians ajustou a marcação e explorou a velocidade, enquanto o São Paulo tentava nos chutes de fora da área. O restante do primeiro tempo contou com muita marcação e pouco trabalho para as goleiras. As Brabas tentavam nas transições, enquanto as são-paulinas, com dificuldade na criação, arriscaram de fora da área. O placar, porém, permaneceu inalterado.

São Paulo voltou com Mariana Santos, que precisou de cinco minutos para deixar tudo igual. O técnico Thiago Viana deixou o Tricolor mais ofensivo ao colocar a atacante de 26 anos na vaga da meia Maressa, e a substituição surtiu efeito logo no começo da segunda etapa. Foi o segundo gol de Mariana neste Brasileirão.

Pressão do Tricolor funciona, e Bia Menezes garantiu a virada. Atendendo ao pedido de Thiago Viana, o São Paulo subiu sua marcação, incomodando o Corinthians em seu campo. Se de um lado as Brabas não conseguiam transformar as chances em bolas na redes, Bia Menezes fez um golaço para virar o marcador na Neo Química Arena.

Corinthians se lançou ao ataque e arrancou uma vitória dramática nos acréscimos. Diante de mais de 12 mil torcedores, as Brabas foram para cima do São Paulo em busca do segundo empate na competição, e a dupla Vic Albuquerque e Jaqueline sairam do banco para garantir a vitória alvinegra.

Gols

1x0: Aos 14 minutos do primeiro tempo, Tamires pressionou e a bola sobrou para Jhennifer, que entrou na área e finalizou sem chance para a goleira do São Paulo.

1x1: Aos 5 minutos do segundo tempo, Dudinha dominou na esquerda e cruzou para Mariana Santos cabecear e deixar tudo igual.

1x2: Aos 19 minutos do segundo tempo, Bia Menezes roubou a bola pela esquerda, carregou até a entrada da área e mandou no ângulo de Kemelli.

2x2: Aos 48 minutos do segundo tempo, Vic Albuquerque aproveitou um bate-rebate na área do São Paulo para empatar a partida.

3x2: Aos 54 minutos do segundo tempo, Jaqueline aproveitou a sobra após a defesa do São Paulo afastar mal e, cara a cara com a goleira, marcou o terceiro do Corinthians.

FICHA TÉCNICA

Corinthians 3 x 2 São Paulo

Data e horário: 12 de maio de 2024, às 11h (de Brasília)

Competição: 10ª rodada do Brasileirão feminino

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitra: Andreza Helena de Siqueira

Assistentes: Leandra Aires Cossette e Juliana Vicentin Esteves

Cartões amarelos: Lucas Piccinato (Corinthians), Jheniffer (Corinthians), Belinha (Corinthians), Mariza (Corinthians), Vi Amaral (São Paulo)

Gols: Jheniffer (Corinthians), aos 14 minutos do primeiro tempo, Mariana Santos (São Paulo) aos cinco minutos do segundo tempo, Bia Menezes (São Paulo), aos 19 minutos do segundo tempo, Vic Albuquerque (Corinthians), aos 48 minutos do segundo tempo; Jaqueline (Corinthians), aos 54 minutos do segundo tempo.

CORINTHIANS: Kamelli; Tamires, Éricka, Belinha (Letícia Santos) e Yasmin (Jaqueline); Yayá (Vic Albuquerque), Ju Ferreira e Mariza; Duda Sampaio, Gabi Portilho (Eudimila) e Jhennifer (Millene). Técnico: Lucas Piccinato

SÃO PAULO: Carlinha; J. Soares (Letícia Alves), Kaká, Ana Alice, Bia Menezes (Vi Amaral); Robinha, Maressa (Mariana Santos), Camilinha (Rafa Mineira); Aline (Isa), Dudidnha, Laryh. Técnico: Thiago Viana