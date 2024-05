Tamires apoia Copa do Mundo feminina no Brasil: 'estamos preparados'

Do UOL, em São Paulo

Lateral do Corinthians e da seleção brasileira, Tamires é a favor do Brasil sediar a Copa do Mundo feminina de 2027. Após vitória alvinegra sobre o São Paulo, a jogadora afirmou que o país "está preparado" para receber o Mundial.

A gente está preparado [para receber uma Copa do Mundo feminina]. A gente vem crescendo cada vez mais, o futebol feminino vem mostrando a sua força. Isso aqui [jogo de hoje contra o São Paulo] também mostra um pouco disso, de como a gente vai desfrutar de cada minuto se uma Copa do Mundo for aqui mesmo. Espero que se confirme, porque o futebol feminino merece. Tamires, ao sportv

O que aconteceu

A definição da sede da Copa feminina acontece na próxima sexta-feira (17), no congresso da Fifa. O Brasil teve a melhor nota na avaliação dos técnicos da Fifa.

O Brasil concorre com a candidatura conjunta de Alemanha, Holanda e Bélgica. Estados Unidos e México desistiram de sediar o Mundial de 2027.

Enquanto isso, a seleção feminina se prepara para os amistosos contra a Jamaica e para os Jogos Olímpicos de 2024. O primeiro compromisso do Brasil será no dia 1º de junho, na Arena Pernambuco. A estreia olímpica ocorre em 25 de julho, contra a Nigéria.