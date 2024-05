Scooby rebate críticas após ida ao RS: 'a gente botou tudo do nosso bolso'

Pedro Scooby usou as suas redes sociais para responder um internauta que o criticou depois de sua ida ao Rio Grande do Sul para ajudar nos salvamentos em meio às enchentes.

A gente chegou lá, recrutou um monte de gente. A gente ajudou a atrair pessoas do Brasil todo para lá. E a gente fez isso do nosso coração. A gente tava numa água nojenta, com gente morta, cachorro morto, e a gente estava lá pra salvar vidas, e a gente fez isso.

O que aconteceu

Segundo Pedro Scooby, ele foi acusado de 'querer aparecer' ao ir para o Rio Grande do Sul. O internauta também disse que a Red Bull, um de seus patrocinadores, estava pagando o surfista para ir ajudar no salvamento.

Pedro Scooby rebate críticas: "A gente botou nosso jetski, nosso equipamento, que é caro pra caramba, pra jogo. A gente gastou dinheiro do nosso bolso pra ir pra lá. A gente chegou lá, ajudou a recrutar gente do Brasil todo e a gente fez isso do nosso coração." pic.twitter.com/nsT8pbkyWK -- Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) May 12, 2024

Após uma semana ajudando nos resgates, Pedro Scooby já está de volta para a sua casa, no Rio de Janeiro.

O que mais ele disse

Acabei de chegar em casa, exausto. Eu estava dando uma 'internetada' na viagem e vi alguém me defendendo. Pelo que entendi, era alguém que estava falando 'ah, ele está querendo aparecer', 'a Red Bull está pagando ele para estar lá'.

Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. 'Eu e o Chumbinho nos ligamos, ele já estava pensando nisso: 'vem cá, vamo embora? Vamo embora'. A gente recrutou nossos amigos, nossa equipe, botou nosso jet-ski, nosso equipamento, que é caro pra caramba, pra jogo.

A gente chegou lá, recrutou um monte de gente. A gente ajudou a atrair pessoas do Brasil todo para lá. E a gente fez isso do nosso coração. A gente tava numa água nojenta, com gente morta, cachorro morto, e a gente estava lá pra salvar vidas, e a gente fez isso.