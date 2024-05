Carro de apoio derruba ciclista e causa acidente durante prova; assista

O Campeonato Francês de ciclismo sub-19 ficou marcado hoje (12) por um acidente pouco usual, provocado por um carro de apoio.

O que aconteceu

A 31 km da chegada, o diretor esportivo da Auvergne-Rhône-Alpes, que conduzia o carro de apoio, distraiu-se ao conversar com Célia Gary, ciclista de sua equipe, e acabou encostando com o seu veículo na roda traseira de Amandine Muller, da equipe da Grand Est/VC Eckwersheim (veja mais abaixo).

Célia Gary não teve tempo para desviar de Muller e também caiu no chão, passando por cima de sua adversária. Felizmente, nenhuma delas sofreu ferimentos graves e ambas continuaram na prova, com Gery ficando com o primeiro lugar e Muller com o segundo.