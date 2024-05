Avaliado pelo Corinthians, John Kennedy é reintegrado ao elenco do Fluminense

Depois de ser afastado em razão de atos de indisciplina no dia 23 de abril, o atacante John Kennedy foi reintegrado ao elenco do Fluminense neste domingo. Com isso, ele pode estar à disposição do treinador Fernando Diniz para o duelo contra o São Paulo, marcado para esta segunda-feira.

Kauã Elias, Arthur e Alexsander também haviam sido afastados, entretanto, uma semana depois, no dia 30 de abril, o Fluminense informou que eles seriam reintegrados. John Kennedy também voltaria neste dia, mas ele chegou atrasado em um treino e acabou sendo afastado novamente.

A coluna de Samir Carvalho, no UOL, apurou que, após o afastamento no Flu, Kennedy esteve em pauta nas reuniões de diretoria e comissão técnica do Corinthians. O atleta foi avaliado como um "belíssimo jogador" tecnicamente.

São Paulo e Fluminense se enfrentam no Morumbis nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Os cariocas vivem um começo de competição complicado e somam apenas cinco pontos, aparecendo momentaneamente na 16ª colocação.

John Kennedy foi visto trabalhando com bola no treino do Fluminense deste domingo. A equipe parte para a capital paulista nesta tarde.

Apesar das polêmicas em que se envolve, John Kennedy é um dos grandes nomes da história do Fluminense. Foi ele quem marcou o gol da vitória contra o Boca Juniors, na prorrogação, que garantiu o título inédito da equipe na Copa Libertadores, em 2023.