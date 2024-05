Apesar de falha, Carlos Miguel se destaca em derrota do Corinthians para o Flamengo

O Corinthians foi derrotado pelo Flamengo, por 2 a 0, nete sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O goleiro Carlos Miguel até falhou no gol marcado por Pedro, mas foi um dos responsáveis por evitar uma vitória mais elástica dos cariocas no Maracanã.

De acordo com as estatísticas do Sofascore, o arqueiro fez oito defesas (80% das bolas que foram ao gol) e realizou um corte durante o jogo. Além disso, ele acertou 17 passes (de 20 tentativas) e oito bolas longas (de 10).

#Brasileirão ?? Carlos Miguel teve a maior Nota Sofascore do time em Flamengo 2-0 Corinthians. ? 8 defesas (!)

? 80% bolas defendidas

?? 1 corte

? 17/20 passes certos (85%!)

?? 8/10 bolas longas certas (80%!)

? Nota Sofascore 8.5 pic.twitter.com/ZbEwbC1BnT ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) May 11, 2024

Apesar de ter conseguido bons números, após o confronto, Carlos Miguel reconheceu o erro no primeiro gol sofrido pelo Corinthians: "O primeiro gol eu errei, todos sabem. Era uma bola defensável para mim".

Com a má fase do ídolo Cássio, Carlos Miguel tem sido o escolhido pelo treinador António Oliveira para ser o titular no gol do Corinthians. Ele começou entre os 11 iniciais nas últimas cinco partidas. Neste período, a equipe sofreu três gols.

Agora, o Corinthians volta a campo na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do Argentinos Juniors, pela Copa Sul-Americana.