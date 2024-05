São Paulo lança promoção e destinará parte da arrecadação às vítimas do RS

O São Paulo lançou uma promoção aos seus torcedores e destinará parte da arrecadação às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A PromoTricolor vai premiar um torcedor ou uma torcedora para uma viagem aos EUA junto com mais dez acompanhantes que irão assistir a um show do Roberto Carlos e a um jogo do Inter Miami, em Miami, além de visitar um dos parques de Orlando.

Toda a renda da primeira semana da promoção será destinada às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Antes, Tricolor já havia anunciado, via Fundo Social de São Paulo, que o montante arrecadado no leilão do antigo letreiro do Morumbis, no valor de R$ 747 mil, seria doado às famílias afetadas pelo desastre natural.

O São Paulo também abriu os portões do Morumbis para receber doações para as famílias gaúchas afetadas pelas enchentes. Toneladas de mantimentos já foram recolhidas pelo clube nos últimos dias.

Para participar da PromoTricolor é muito fácil. Basta ao torcedor comprar por cinco reais uma música temática do São Paulo, feita pelo compositor e produtor Jairzinho e a cantora Luciana Melo, ambos tricolores. Para adquirir os sons é só acessar o link da promoção: https://api.whatsapp.com/send/?phone=551142105834&text&type=phone_number&app_absent=0

"Nós estamos empenhados em tentar ajudar de algumas formas as pessoas vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul. O clube, através de uma ação da área social, está arrecadando doações. Nosso time já entrou na rodada passada do Brasileiro com um QR Code na camisa para doações via pix e vamos repeti-la contra o Fluminense. Dentro desses esforços, acreditamos que a PromoTricolor veio num momento oportuno para transformar uma ação de marketing em mais um meio de auxiliar", disse o presidente do São Paulo, Julio Casares.