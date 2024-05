Com lesão de João Schmidt, veja quem pode ganhar espaço no Santos contra o América-MG

O Santos enfrenta o América-MG nesta sexta-feira, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carille ganhou um problema para esta partida. João Schmidt sofreu uma entorse no tornozelo direito e é dúvida.

O volante é uma das principais peças do elenco nesta temporada. O jogador de 31 anos participou de todos os 22 jogos do clube até o momento em 2024.

Caso Schmidt não tenha condições de atuar em Belo Horizonte, quem pode ganhar uma chance entre os titulares é Tomás Rincón. O venezuelano foi um dos principais atletas da equipe no final da última temporada, mas perdeu espaço com Carille.

O volante foi acionado em 18 compromissos em 2024, porém somente três como titular, todos pelo Campeonato Paulista.

Normalmente, Carille costuma chamar Rincón nas retas finais das partidas. Não à toa, ele tem somente 348 minutos em campo.

Além do venezuelano, outras opções para o treinador santista são Sandry e Nonato. Os dois, contudo, são jogadores mais ofensivos. Assim, caso um deles seja o escolhido, Diego Pituca teria que virar o primeiro volante.

Sandry não atua há nove meses, devido a uma grave lesão no joelho. O Menino da Vila foi relacionado pela primeira vez no último domingo, na goleada de 4 a 0 sobre o Brusque. Já Nonato soma só sete jogos no ano. O meio-campista perdeu bastante espaço com a chegada de Carille.

Por fim, também há alternativas mais improváveis, como Vinícius Balieiro e Alison, que está em fase final de recuperação de uma lesão no joelho e ainda não tem ritmo de jogo.

O elenco do Santos finaliza a sua preparação para o jogo contra o América-MG nesta quinta-feira. O jogo está marcado para sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Independência.

O Peixe lidera a Série B, com 15 pontos, três a mais que o Coelho, que aparece em quarto.