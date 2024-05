Artur Jorge analisa a partida do Botafogo e destaca mentalidade da equipe

O Botafogo voltou a vencer o Vitória pela Copa do Brasil e se classificou para as oitavas de final da competição. O placar de 2 a 1 foi exaltado pelo técnico Artur Jorge, que analisou a partida do Glorioso e ressaltou que a equipe foi até Salvador com o intuito de vencer o jogo.

"Viemos com a intenção de vencer o jogo. Não tivemos o começo que queríamos, ficamos pressionados. Tivemos dificuldades nas marcações defensivas nos primeiros 15, 20 minutos. A partir do momento que estabilizamos, conseguimos começar a ter mais volume de jogo e posse de bola. Foi importante aumentar a vantagem em dois gols e depois a equipe suportou uma pressão natural do adversário. Muito feliz com o resultado, mais uma partida vencida. Temos que continuar tendo essa ambição para continuar ganhando", disse Artur Jorge.

Para o técnico, há uma grande mudança na mentalidade da equipe do Botafogo, o que permitiu a boa fase em que o clube se encontra atualmente. Com o treinador português, o Fogão disputou dez partidas e tem oito vitórias, um empate e apenas uma derrota.

"Temos uma mentalidade ganhadora. A vantagem conquistada no Rio foi pela mentalidade e vontade dessa equipe de ganhar. Sofremos perto do final, mas conseguimos a classificação", disse Artur Jorge.

Botafogo nos últimos 10 jogos: ? 8V - 1E - 1D (!)

? 83.3% aproveitamento (!)

?? 19 gols (!)

? 7 gols sofridos (!)

? 6.1 finalizações p/ marcar gol (!)

?? 18.6 finalizações p/ sofrer gol (!) ? Classificado para as 8ªs da Copa do Brasil.

? Classificado para as 8ªs da... pic.twitter.com/Yf3mTxmrV7 ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) May 23, 2024

O técnico português também falou sobre o atual elenco do Botafogo. Para Artur Jorge, é importante ter todos os jogadores disponíveis, mas lembrou que a equipe ainda possui carências em algumas posições.

"É importante termos os jogadores em um nível parecido para podermos fazer as substituições durante os jogos. Temos um elenco ainda com algumas carências, até por fruto das lesões que tivemos. O importante é que todos estejam disponíveis para termos uma maior quantidade de jogadores para os jogos", finalizou Artur Jorge.

O próximo compromisso do Botafogo é na próxima quinta-feira (28) contra o Júnior Barranquila, na Colômbia, às 19h (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.