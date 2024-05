Real Madrid lidera lista dos clubes mais valiosos do mundo; veja top 30

O Real Madrid foi eleito o clube mais valioso do mundo em 2024 pela revista Forbes. O gigante espanhol aparece em primeiro lugar no levantamento pelo terceiro ano seguido.

O que aconteceu

O valor do Real Madrid foi calculado em 6,6 bilhões de dólares, a maior renda já registrada pelo estudo. A revista especializada em economia divulgou o ranking nesta quinta-feira (23).

O país com mais representantes na lista é a Inglaterra. São 12 ingleses no top 30, com Manchester United como o mais valioso da Premier League valendo 6,55 bilhões de dólares.

O atual campeão da La Liga e o Barcelona são os únicos times espanhóis no top 10. O Atlético de Madrid aparece em 13º e completa a participação do país.

Os Estados Unidos se destacam com a segunda maior quantidade de clubes. A MLS tem nove equipes na lista com LAFC e Inter Miami faturando mais de 1 bilhão de dólares.

Confira a lista completa divulgada pela Forbes: