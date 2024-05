Tite está devendo no Flamengo ou tem má vontade com ele? Colunistas debatem

Tite está devendo no Flamengo ou tem má vontade de parte da torcida e da crítica com ele? No UOL News Esporte desta quinta (23), os colunistas Alicia Klein e Rodrigo Mattos debateram a questão.

Para Alicia, Tite não entrega tudo que o Flamengo pode. Para Mattos, contudo, as críticas são exageradas ao trabalho do treinador no Ninho do Urubu. Confira o debate!

Alicia Klein: 'Tite está entregando pouco nesse Flamengo'

O problema que eu vejo em relação ao Tite é essa falta de agressividade que vem se carregando já por vários jogos. Desde a final do Campeonato Carioca, o Flamengo, mesmo quando está vencendo, mesmo quando joga bem, ele tende a se acomodar no resultado e às vezes paga essa conta. Eu sinto que falta esse ímpeto de matar o jogo, de resolver o jogo e muitas vezes isso contra adversários mais perigosos vai se colocar como um desafio grande pro Tite.

É difícil atropelar um adversário que entra para não jogar, mas ao mesmo tempo a gente está falando do Amazonas, que é um clube que 5 anos atrás não existia, e a gente está falando do elenco mais caro da América Latina. Então, o Tite está entregando pouco. Estava um calor absurdo, ninguém sobrou nessa fase da Copa do Brasil, mas o Flamengo não está bem, o Flamengo não está jogando tudo que pode jogar pelo que tem no papel. É um problema que vem se repetindo, não é um caso isolado esse confronto contra o Amazonas.

Rodrigo Mattos: 'Tem muita má vontade com o Tite'

Em relação ao Tite, tem uma má vontade. Ontem, ele deu uma declaração depois do jogo que é absolutamente comum, que o time cria situações coletivamente para deixar os atacantes em condições e que o individual deles é que vai decidir os jogos, eles vão decidir da forma que eles criarem ali, a escolha deles, que eles têm liberdade para as escolhas. E aí já interpretaram que ele não treina ataque, que joga na mão dos atacantes e eles é que se virem. Então, tem má vontade de uma parte da torcida grande em relação a ele.

Às vezes, vai se criando esse discurso, a gente tem que lembrar que a atuação foi meia-boca ontem, mas o Flamengo vem de duas boas atuações. Então não é que está numa série de atuações ruins, essa atuação foi meia-boca diante das circunstâncias, tem outros times que também não foram bem, mas eu acho que tem muita má vontade com o Tite.

