'Corinthians precisa do Ministério do Vai Dar M...', detona Rodrigo Mattos

No UOL News Esporte desta quinta (23), Rodrigo Mattos comentou a nova polêmica no Corinthians, que desistiu de contratar um influencer que havia ameaçado Cássio. Segundo o colunista do UOL, a diretoria do Timão deveria aderir uma clássica sugestão de Chico Buarque.

Eu acho que o Corinthians está precisando do que o Chico Buarque chamava do Ministério do Vai Dar Merda. Ele falava que tinha que ter alguém encarregado dentro da estrutura para falar assim: 'ó, isso aqui vai dar merda viu gente'. Então, eu acho que o Corinthians está muito necessitado de ter um secretário ali que quando alguém sugerir tem que passar todas as decisões do clube por ele. Aí ele fala assim: 'não, isso aqui não dá gente, isso aqui vai dar merda'. Rodrigo Mattos

