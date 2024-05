Gabriel Magalhães canta com corintianos no metrô após vitória; assista

O zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal e da seleção brasileira, assistiu da Neo Química Arena a vitória do Corinthians sobre o América-RN, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. Torcedor declarado do clube, o jogador compareceu ao triunfo que garantiu a classificação da equipe às oitavas de final da competição.

O defensor publicou fotos nas suas redes sociais na arquibancada do estádio corintiano e, mais tarde, foi flagrado no metrô cantando com torcedores do Timão. As imagens foram registradas pela Arquibancada do Corinthians.

Simplesmente Gabriel Magalhães celebrando a vitória do Corinthians no Metrô! ?? ? [Arquibancada do Corinthians]pic.twitter.com/hy95I112R5 ? Time do Povo (@povotime1910) May 23, 2024

No ano passado, ele visitou as instalações alvinegras e usou o CT Dr. Joaquim Grava para manter a forma durante as férias. Em 2022, ele viu o empate sem gols com o Boca Juniors, em Itaquera, pela Libertadores.

Atualmente no Arsenal e convocado para a Copa América, Gabriel já expressou seu desejo de defender o Corinthians no futuro.

Classificado às oitavas da Copa do Brasil, o Corinthians volta a campo na próxima terça-feira para encarar o Racing-URU, pela Sul-Americana, em busca de uma vaga no mata-mata do torneio. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.