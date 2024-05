Tite analisa vitória do Flamengo contra o Amazonas e comenta situação de Gabigol

Nesta quarta-feira, o Flamengo superou o Amazonas por 1 a 0, fora de casa, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil e se classificou para as oitavas de final, com o placar agregado de 2 a 0. Após a partida, o técnico Tite analisou a vitória da equipe rubro-negra em coletiva de imprensa e criticou o gramado da Arena da Amazônia.

"Dois tempos que foram distintos. O primeiro que nos deu organização ofensiva, mas dávamos o contra-ataque para a equipe adversária. No segundo tempo a gente ajustou, trazendo o Varela para dentro e deixando uma liberdade do Gerson, tendo um poder de criação maior. No segundo tempo cresceu, criamos bastantes oportunidades. Dois tempos distintos, em um gramado que é muito difícil colocar velocidade, articulação, troca de passes e isso prejudicou o espetáculo. Isso prejudicou o jogo das duas equipes", afirmou.

O gol de Pedro que deu a vitória para o Mengão, diante do Amazonas, na @CopaDoBrasilCBF! ?? ? #VamosFlamengo pic.twitter.com/aq0fp7gJSX ? Flamengo (@Flamengo) May 23, 2024

Com o resultado, o Flamengo avança à próxima fase e aguarda sorteio da CBF para conhecer o seu próximo adversário.

Além disso, o treinador também falou sobre a polêmica de Gabigol, que foi flagrado usando o uniforme do Corinthians na semana passada e perdeu a camisa 10 como forma de punição.

"Teve comigo (conversa) e teve com o grupo todo. Ele externou o seu sentimento, passou para vocês aquilo que é, aquilo que foi, e só tem um caminho: o trabalho, a recuperação através do trabalho. É no dia a dia, é na aplicação, é na sequência do trabalho, é nas oportunidades que surgem. É todo esse processo que a gente busca na recuperação do atleta. Todos são importantes, o Gabi é importante."

A equipe carioca retorna a campo na próxima terça-feira, às 21h (de Brasília), contra o Millonarios, no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.