Organização da FGV irá resolver conflito do Vasco com a 777 Partners

O Vasco segue em uma disputa judicial com a 777 Partners para o controle da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Uma liminar deu de volta ao associativo o controle do futebol de São Januário, mas há uma organização designada para resolver esse conflito.

Segundo informações de Guilherme Amado, em sua coluna no Metrópoles, a questão entre Vasco associativo e 777 Partners, por contrato, ficará sob análise da Câmara FGV de Mediação e Arbitragem, órgão controlado pela Fundação Getúlio Vargas.

Nesta quarta-feira, a Justiça indeferiu um recurso da 777 Partners para recuperar o controle da SAF vascaína. A decisão veio através do desembargador Cesar Felipe Cury, da 20ª Câmara do Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Ainda assim, ficou definido que não se trata de uma decisão definitiva, pois outros dois desembargadores vão julgar o mérito da causa. O Vasco associativo terá, portanto, um prazo de 15 dias úteis para apresentar as suas razões para manter o controle da SAF.

Desta forma, por enquanto, continua valendo a liminar da semana passada assinada pelo juiz Paulo Assed Estefan na 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.