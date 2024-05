Botafogo-SP x Palmeiras: onde assistir e hora do jogo da Copa do Brasil

Do UOL, em São Paulo (SP)

Botafogo-SP e Palmeiras se enfrentam hoje, às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

O jogo terá transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Palmeiras venceu o jogo de ida por 2 a 1 no Allianz Parque e pode se classificar para a próxima fase com um empate. Uma vitória do Botafogo-SP por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis.

A equipe de Ribeirão Preto não sabe o que é vencer há sete jogos. No último fim de semana, o Botafogo-SP foi goleado pelo Goiás por 4 a 0 em jogo válido pela Série B do Brasileirão.

O Palmeiras, por sua vez, não jogou no fim de semana por conta da paralisação da Série A do Brasileirão. A última partida do time comandado por Abel Ferreira foi na quarta-feira passada (15), na vitória por 2 a 1 contra o Independiente del Valle pela Copa Libertadores.

Botafogo-SP x Palmeiras

Copa do Brasil - 3ª fase

Data: 03/05/2024 (quinta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Local: estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Fernanda Nãndrea Gomes Antunes

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira

Botafogo-SP: Michael; Matheus Costa, Lucas Dias e Bernardo Schappo; Emerson Negueba, Matheus Barbosa, Gustavo Bochecha, Patrick Brey e Jean Victor (Douglas Baggio); Alex Sandro e Leandro Pereira. Técnico: Paulo Gomes.

Palmeiras: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos (Aníbal Moreno) e Raphael Veiga; Lázaro, Estêvão e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.